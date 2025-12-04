 Aller au contenu
Société
Fonction publique québécoise

Le télétravail augmente-t-il l'absentéisme?

par 98.5

0:00
11:07

Entendu dans

La commission

le 4 décembre 2025 13:46

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le télétravail augmente-t-il l'absentéisme?
Les fonctionnaires du Québec devront revenir au bureau à raison de trois jours par semaine dès le 26 janvier 2026 / nenetus / Adobe Stock

Les fonctionnaires du Québec devront revenir au bureau à raison de trois jours par semaine dès le 26 janvier 2026.

La hausse de 24% de l'absentéisme depuis 2022-2023 est l'une des raisons qui poussent le gouvernement de François Legault à aller de l'avant avec cette mesure.

En effet, malgré la montée du télétravail, les fonctionnaires ne se sont pas moins absentés, bien au contraire.

Le télétravail augmente-t-il l'absentéisme?

Écoutez Jean-Claude Bernatchez, professeur titulaire en Relations industrielles à l’UQTR et directeur de l’Observatoire des relations de travail, commenter la situation jeudi à La commission.

«Dans les entreprises, actuellement, le niveau de développement du télétravail a fait en sorte qu'on assiste, à mon sens, à une forme de désengagement collectif. Et ça, ça peut préoccuper pas mal de monde, une forme de désengagement collectif à l'endroit du projet d'affaires de l'entreprise et tout cela. Ça, c'est à réfléchir. On manque de recherches là-dessus.»

Jean-Claude Bernatchez

Vous aimerez aussi

«Dans certains cas, on est obligés d'avoir un bris de service» -Samir Alahmad
La commission
«Dans certains cas, on est obligés d'avoir un bris de service» -Samir Alahmad
0:00
10:33
Cuisiner avec l'IA: «Si ça a l'air fou, c'est sûrement fou», dit un restaurateur
La commission
Cuisiner avec l'IA: «Si ça a l'air fou, c'est sûrement fou», dit un restaurateur
0:00
8:45

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Cuisiner avec l'IA: «Si ça a l'air fou, c'est sûrement fou», dit un restaurateur
Rattrapage
Recettes parfois inexactes
Cuisiner avec l'IA: «Si ça a l'air fou, c'est sûrement fou», dit un restaurateur
Les médecins québécois désertent le réseau: «C'est une saignée québécoise»
Rattrapage
Loi 2
Les médecins québécois désertent le réseau: «C'est une saignée québécoise»
Référendum sur l'indépendance: Gilles Duceppe espère un débat «respectueux»
Rattrapage
Ottawa prépare sa stratégie
Référendum sur l'indépendance: Gilles Duceppe espère un débat «respectueux»
Personnel administratif de la STM: «Une grève de moins, on fait la vague»
Rattrapage
Entente de principe
Personnel administratif de la STM: «Une grève de moins, on fait la vague»
Plafonnement de l'aide sociale aux demandeurs d'asile: «C'est de l'acharnement»
Rattrapage
L'aide aux groupes communautaires abolie
Plafonnement de l'aide sociale aux demandeurs d'asile: «C'est de l'acharnement»
«La plus grande problématique, c'est l'impact cumulatif des augmentations»
Rattrapage
Hausse du panier d'épicerie en 2026
«La plus grande problématique, c'est l'impact cumulatif des augmentations»
«Je suis extrêmement triste et désolée que le ministre Jolin-Barrette s'entête»
Rattrapage
Avortement et constitution québécoise
«Je suis extrêmement triste et désolée que le ministre Jolin-Barrette s'entête»
«Dans certains cas, on est obligés d'avoir un bris de service» -Samir Alahmad
Rattrapage
Hausse des éducateurs non qualifiés en CPE
«Dans certains cas, on est obligés d'avoir un bris de service» -Samir Alahmad
«Ce qu'on sent à la table, c'est l'ombre de Christian Dubé qui plane encore»
Rattrapage
Déjà la fin des négos avec les médecins de famille
«Ce qu'on sent à la table, c'est l'ombre de Christian Dubé qui plane encore»
«PSPP a fait une erreur en se mettant à dos une partie du milieu culturel»
Rattrapage
Il fustige des artistes
«PSPP a fait une erreur en se mettant à dos une partie du milieu culturel»
Top 8 des personnalités 2025: de Janette Bertrand à Florence Longpré
Rattrapage
Magazine L'actualité
Top 8 des personnalités 2025: de Janette Bertrand à Florence Longpré
Est-ce qu'enseigner est plus difficile au Québec qu'ailleurs au Canada?
Rattrapage
Éducation
Est-ce qu'enseigner est plus difficile au Québec qu'ailleurs au Canada?
TDAH: «On médicamente beaucoup les enfants», s'inquiète Dr René Wittmer
Rattrapage
Les jeunes sont-ils des cobayes pour la médecine?
TDAH: «On médicamente beaucoup les enfants», s'inquiète Dr René Wittmer
Les voitures collectent nos données: «Ça vaut une fortune»
Rattrapage
Un marché de 750 milliards de dollars
Les voitures collectent nos données: «Ça vaut une fortune»