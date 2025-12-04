Fonction publique québécoise

Les fonctionnaires du Québec devront revenir au bureau à raison de trois jours par semaine dès le 26 janvier 2026.

La hausse de 24% de l'absentéisme depuis 2022-2023 est l'une des raisons qui poussent le gouvernement de François Legault à aller de l'avant avec cette mesure.

En effet, malgré la montée du télétravail, les fonctionnaires ne se sont pas moins absentés, bien au contraire.

Le télétravail augmente-t-il l'absentéisme?

Écoutez Jean-Claude Bernatchez, professeur titulaire en Relations industrielles à l’UQTR et directeur de l’Observatoire des relations de travail, commenter la situation jeudi à La commission.