Hausse des éducateurs non qualifiés en CPE

En CPE ou en garderies privées, le constat est le même: les éducatrices et éducateurs qualifiés se font rares. Un article de Radio-Canada révèle que le recrutement de travailleur non qualifié pour exercer ce métier a triplé depuis quatre ans.

Toutefois, au Québec, les services de garde se doivent de recruter une éducatrice qualifiée sur deux, sous peine de recevoir une amende.

Écoutez Samir Alahmad, président de l'Association des garderies privées du Québec, brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau.