«Les Grecs de Chomedey» en mènent large

Le Service de police de Laval (SPL) lance une offensive contre l'extorsion qui sévit dans la région, un phénomène qui a plus que doublé au cours des trois dernières années.

Fait rare, le SPL a décidé de nommer publiquement le groupe criminel «Les Grecs de Chomedey» comme étant impliqué, dans le but d'encourager les victimes à parler.

