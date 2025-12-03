 Aller au contenu
Justice et faits divers
«Les Grecs de Chomedey» en mènent large

Extorsion à Laval: «C'est répandu, c'est pourquoi on doit agir massivement»

le 3 décembre 2025 07:56

Extorsion à Laval: «C'est répandu, c'est pourquoi on doit agir massivement»
Le Service de police de Laval (SPL) lance une offensive contre l'extorsion qui sévit dans la région. / vmargineanu / Adobe Stock

Le Service de police de Laval (SPL) lance une offensive contre l'extorsion qui sévit dans la région, un phénomène qui a plus que doublé au cours des trois dernières années.

Fait rare, le SPL a décidé de nommer publiquement le groupe criminel «Les Grecs de Chomedey» comme étant impliqué, dans le but d'encourager les victimes à parler.

Écoutez la directrice adjointe responsable des enquêtes criminelles du SPL, Karine Ménard, et la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point, à Lagacé le matin, mercredi.

«C'est répandu, c'est pourquoi on doit agir massivement [...] On a effectivement des commerces automobiles, des entreprises en construction également qui ont été visés. Faut arrêter cet accroissement-là de la diversification ici.»

Karine Ménard

