Les employés d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM) prévoient une grève des heures supplémentaires du 11 décembre au 11 janvier.

Même si celle-ci affecte particulièrement les gestionnaires, la clientèle en paiera également le prix en pleine période des fêtes.

Écoutez les explications de Marie-Claude Léonard, directrice générale de la Société de transport de Montréal, au micro de Patrick Lagacé.