Les employés d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM) prévoient une grève des heures supplémentaires du 11 décembre au 11 janvier.
Même si celle-ci affecte particulièrement les gestionnaires, la clientèle en paiera également le prix en pleine période des fêtes.
Écoutez les explications de Marie-Claude Léonard, directrice générale de la Société de transport de Montréal, au micro de Patrick Lagacé.
«Ça a un grand impact sur la clientèle parce que, jour après jour, on va perdre des véhicules. Donc, on va avoir moins de bus pour livrer le service. Ça risque d’être très imprévisible pour la clientèle. On va avoir des difficultés aussi d’ajuster l’information en temps réel.»
Elle souligne que l’impact de cette grève va surtout se faire sentir sur le service d’autobus.