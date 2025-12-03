 Aller au contenu
Société
Employés d’entretien

Grève à la STM: «Ça risque d’être très imprévisible pour la clientèle»

par 98.5

0:00
7:43

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 décembre 2025 08:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Les employés d'entretien de la STM compte faire une grève des heures supplémentaires du 11 décembre au 11 janvier / La Presse Canadienne

Les employés d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM) prévoient une grève des heures supplémentaires du 11 décembre au 11 janvier. 

Même si celle-ci affecte particulièrement les gestionnaires, la clientèle en paiera également le prix en pleine période des fêtes.

Écoutez les explications de Marie-Claude Léonard, directrice générale de la Société de transport de Montréal, au micro de Patrick Lagacé. 

«Ça a un grand impact sur la clientèle parce que, jour après jour, on va perdre des véhicules. Donc, on va avoir moins de bus pour livrer le service. Ça risque d’être très imprévisible pour la clientèle. On va avoir des difficultés aussi d’ajuster l’information en temps réel.»

Marie-Claude Léonard

Elle souligne que l’impact de cette grève va surtout se faire sentir sur le service d’autobus.

