Les dix-huit directeurs des départements territoriaux de médecine familiale disent non à la loi 2.

En entrevue à La commission, le Dr Marcel Guilbault, a affirmé qu'elle repose sur des faussetés, car le nombre de médecins avancé pour établir le nombre de rendez-vous par jour par médecin est beaucoup plus élevé que ce qu'il est réellement.

Il qualifie de tsunami les impacts, soulignant que dans sa région qui est voisine de l'Ontario, 94 médecins de première ligne sur 284 vont partir.

Il précise les chiffres dans la grande région de Montréal.

Écoutez le Dr Marcel Guilbault, directeur médical du département territorial de médecine familiale de l'Outaouais, faire le point à La commission, jeudi.