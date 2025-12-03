 Aller au contenu
Société
Top 8 des personnalités 2025: de Janette Bertrand à Florence Longpré

par 98.5

le 3 décembre 2025 14:55

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

Qu'ont en commun Janette Bertrand, Armand Vaillancourt, Annie Archambault, Dr Marie-Hélène Marchand, Me Donald Tremblay, Luguentz Dort, Florence Longpré et... Marwah Rizqy? 

Ces huit personnes figurent dans le palmarès des personnalités 2025 de L'actualité.

Écoutez Éric Grenier, rédacteur en chef du magazine L’actualité, présenter les personnalités de 2025, mercredi, à La commission.

Il avoue que la présence de Marwah Rizqy dans ce top 8 intrigue, mais explique avoir fait toutes les démarches avec son équipe auprès de la députée et du Parti libéral pour garder son nom au sein du palmarès.

