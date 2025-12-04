Avortement et constitution québécoise

L'animatrice Nathalie Normandeau en a contre le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, qui ne veut rien savoir de retirer la disposition encadrant le droit à l'avortement dans son projet de constitution, malgré l'opposition de plusieurs groupes influents.

Écoutez son éditorial, jeudi, à La commission.

«Plusieurs groupes, dont le Barreau du Québec, la Société canadienne d'obstétrique et de gynécologie, le Collège des médecins, il y a énormément de groupes extrêmement crédibles dans notre société qui disent: "Non, monsieur le ministre, ne faites pas ça, vous allez fragiliser le droit à l'avortement des femmes."»

Elle s'inquiète surtout du fait que le ministre, en cherchant à protéger le droit à l'avortement par la loi, fournit involontairement des munitions aux groupes antiavortement. Ces derniers pourraient ainsi contester cette disposition devant les tribunaux, créant une cible là où il n'y en avait pas.