Il fustige des artistes

Le chef du Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon a fustigé les porte-parole du milieu des artistes qui ont louangé Marc Miller, nommé ministre de la Culture à Ottawa, dans une publication sur les réseaux sociaux, puis lors d’un point de presse.

