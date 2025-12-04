 Aller au contenu
Politique provinciale
Il fustige des artistes

«PSPP a fait une erreur en se mettant à dos une partie du milieu culturel»

«PSPP a fait une erreur en se mettant à dos une partie du milieu culturel»
Le chef du Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon a fustigé les porte-paroles du milieu qui ont louangé Marc Miller, nommé ministre de la Culture à Ottawa / Paul Chiasson / La presse canadienne

Le chef du Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon a fustigé les porte-parole du milieu des artistes qui ont louangé Marc Miller, nommé ministre de la Culture à Ottawa, dans une publication sur les réseaux sociaux, puis lors d’un point de presse. 

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter en ouverture de l'émission La commission ce jeudi.

«Selon moi, il a fait une très, très grosse erreur parce qu'il s'est mis à dos une partie du milieu culturel québécois en lui reprochant de travailler et de collaborer avec Ottawa.»

Nathalie Normandeau

Aussi dans ce segment :

  • Fin des négociations entre la FMOQ et le gouvernement. Rien ne va plus avec la loi 2.
  • Mark Carney aura une brève rencontre vendredi avec Donald Trump et la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. Les échanges porteront sur les relations commerciales entre les trois pays.

