Recettes parfois inexactes

Peut-on faire de la bonne cuisine à l'aide de l'intelligence artificielle?

Selon le restaurateur Danny St Pierre, utiliser l'IA n'est pas une fin en soi.

Elle peut aider à harmoniser certains plats, explique-t-il, mais l'intuition doit être priorisée.

Écoutez Danny St Pierre, chef et restaurateur, se prononcer sur la question, au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau, jeudi après-midi.

Le chef recommande de double vérifier les informations transmises par l'intelligence artificielle avant de cuisiner un plat complet.