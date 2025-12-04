 Aller au contenu
Société
Recettes parfois inexactes

Cuisiner avec l'IA: «Si ça a l'air fou, c'est sûrement fou», dit un restaurateur

par 98.5

0:00
8:45

Entendu dans

La commission

le 4 décembre 2025 14:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Cuisiner avec l'IA: «Si ça a l'air fou, c'est sûrement fou», dit un restaurateur
La cuisson de la viande est le genre d'erreur importante commise par l'IA, dit Dany St-Pierre / Adobe Stock / Nicolas Faramaz

Peut-on faire de la bonne cuisine à l'aide de l'intelligence artificielle?

Selon le restaurateur Danny St Pierre, utiliser l'IA n'est pas une fin en soi.

Elle peut aider à harmoniser certains plats, explique-t-il, mais l'intuition doit être priorisée.

Écoutez Danny St Pierre, chef et restaurateur, se prononcer sur la question, au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau, jeudi après-midi.

Le chef recommande de double vérifier les informations transmises par l'intelligence artificielle avant de cuisiner un plat complet.

«Il y a des bonnes idées qui sortent de là, mais est-ce que c'est une finale? Est-ce que je suis la recette pas à pas? Absolument pas. J'ai l'impression, moi, qu'on doit utiliser notre tête. Et puis si ça a l'air fou, c'est sûrement fou.»

Danny St Pierre

Vous aimerez aussi

Plafonnement de l'aide sociale aux demandeurs d'asile: «C'est de l'acharnement»
La commission
Plafonnement de l'aide sociale aux demandeurs d'asile: «C'est de l'acharnement»
0:00
7:09
L'alimentation coûtera 1000$ de plus pour les familles en 2026
Le Québec maintenant
L'alimentation coûtera 1000$ de plus pour les familles en 2026
0:00
6:22

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Les médecins québécois désertent le réseau: «C'est une saignée québécoise»
Rattrapage
Loi 2
Les médecins québécois désertent le réseau: «C'est une saignée québécoise»
Référendum sur l'indépendance: Gilles Duceppe espère un débat «respectueux»
Rattrapage
Ottawa prépare sa stratégie
Référendum sur l'indépendance: Gilles Duceppe espère un débat «respectueux»
Personnel administratif de la STM: «Une grève de moins, on fait la vague»
Rattrapage
Entente de principe
Personnel administratif de la STM: «Une grève de moins, on fait la vague»
Plafonnement de l'aide sociale aux demandeurs d'asile: «C'est de l'acharnement»
Rattrapage
L'aide aux groupes communautaires abolie
Plafonnement de l'aide sociale aux demandeurs d'asile: «C'est de l'acharnement»
Le télétravail augmente-t-il l'absentéisme?
Rattrapage
Fonction publique québécoise
Le télétravail augmente-t-il l'absentéisme?
«La plus grande problématique, c'est l'impact cumulatif des augmentations»
Rattrapage
Hausse du panier d'épicerie en 2026
«La plus grande problématique, c'est l'impact cumulatif des augmentations»
«Je suis extrêmement triste et désolée que le ministre Jolin-Barrette s'entête»
Rattrapage
Avortement et constitution québécoise
«Je suis extrêmement triste et désolée que le ministre Jolin-Barrette s'entête»
«Dans certains cas, on est obligés d'avoir un bris de service» -Samir Alahmad
Rattrapage
Hausse des éducateurs non qualifiés en CPE
«Dans certains cas, on est obligés d'avoir un bris de service» -Samir Alahmad
«Ce qu'on sent à la table, c'est l'ombre de Christian Dubé qui plane encore»
Rattrapage
Déjà la fin des négos avec les médecins de famille
«Ce qu'on sent à la table, c'est l'ombre de Christian Dubé qui plane encore»
«PSPP a fait une erreur en se mettant à dos une partie du milieu culturel»
Rattrapage
Il fustige des artistes
«PSPP a fait une erreur en se mettant à dos une partie du milieu culturel»
Top 8 des personnalités 2025: de Janette Bertrand à Florence Longpré
Rattrapage
Magazine L'actualité
Top 8 des personnalités 2025: de Janette Bertrand à Florence Longpré
Est-ce qu'enseigner est plus difficile au Québec qu'ailleurs au Canada?
Rattrapage
Éducation
Est-ce qu'enseigner est plus difficile au Québec qu'ailleurs au Canada?
TDAH: «On médicamente beaucoup les enfants», s'inquiète Dr René Wittmer
Rattrapage
Les jeunes sont-ils des cobayes pour la médecine?
TDAH: «On médicamente beaucoup les enfants», s'inquiète Dr René Wittmer
Les voitures collectent nos données: «Ça vaut une fortune»
Rattrapage
Un marché de 750 milliards de dollars
Les voitures collectent nos données: «Ça vaut une fortune»