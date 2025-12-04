Recettes parfois inexactes

Peut-on faire de la bonne cuisine à l'aide de l'intelligence artificielle?
Selon le restaurateur Danny St Pierre, utiliser l'IA n'est pas une fin en soi.
Elle peut aider à harmoniser certains plats, explique-t-il, mais l'intuition doit être priorisée.
Écoutez Danny St Pierre, chef et restaurateur, se prononcer sur la question, au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau, jeudi après-midi.
Le chef recommande de double vérifier les informations transmises par l'intelligence artificielle avant de cuisiner un plat complet.
«Il y a des bonnes idées qui sortent de là, mais est-ce que c'est une finale? Est-ce que je suis la recette pas à pas? Absolument pas. J'ai l'impression, moi, qu'on doit utiliser notre tête. Et puis si ça a l'air fou, c'est sûrement fou.»