Hausse du panier d'épicerie en 2026

Le coût du panier d’épicerie continue d’augmenter en 2026, selon un nouveau rapport de l’Université Dalhousie.

Les produits à la boulangerie augmenteront de 2 à 4%, les produits laitiers de 2 à 4%, la viande de 5 à 7%, les fruits de 1 à 3% et les légumes de 3 à 5%.

Écoutez Pierre-Alexandre Blouin, PDG de l’Association des détaillants en alimentation du Québec, se pencher sur le sujet, jeudi, à La commission.