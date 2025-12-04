Hausse du panier d'épicerie en 2026

Le coût du panier d’épicerie continue d’augmenter en 2026, selon un nouveau rapport de l’Université Dalhousie.
Les produits à la boulangerie augmenteront de 2 à 4%, les produits laitiers de 2 à 4%, la viande de 5 à 7%, les fruits de 1 à 3% et les légumes de 3 à 5%.
Écoutez Pierre-Alexandre Blouin, PDG de l’Association des détaillants en alimentation du Québec, se pencher sur le sujet, jeudi, à La commission.
«La plus grande problématique, c'est l'impact cumulatif des augmentations des dernières années. C'est très difficile pour le consommateur de faire face à ces hausses d'intrants à tous les niveaux, que ce soit au niveau des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, des détaillants. Donc, ces hausses combinées-là, année après année, font que le prix de la facture a augmenté.»
Écoutez ensuite Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de science analytique en agroalimentaire à l’Université Dalhousie et un des auteurs du rapport.