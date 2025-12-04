Entre Québec et la FMOQ

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a annoncé la rupture des négociations avec le gouvernement concernant la Loi 2, qui vise à revoir la rémunération et la pratique des médecins.

La FMOQ reproche à Québec de refuser d'amender la loi.

En réponse, la présidente du Conseil du Trésor a déclaré que la table n'était pas cassée et qu'il fallait continuer de se parler.

Écoutez le médecin de famille Benoît Heppell, commenter la rupture des négociations entre Québec et les omnipraticiens, jeudi, au Québec maintenant.