Politique provinciale
Entre Québec et la FMOQ

Rupture des négos: «Pas une surprise, mais une énorme déception» -Dr Heppell

par 98.5

0:00
7:32

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 décembre 2025 15:38

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Rupture des négos: «Pas une surprise, mais une énorme déception» -Dr Heppell
La FMOQ a annoncé la rupture des négociations avec le gouvernement concernant la Loi 2. / Kirsten Davis / peopleimages.com / Adobe Stock

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a annoncé la rupture des négociations avec le gouvernement concernant la Loi 2, qui vise à revoir la rémunération et la pratique des médecins.

La FMOQ reproche à Québec de refuser d'amender la loi. 

En réponse, la présidente du Conseil du Trésor a déclaré que la table n'était pas cassée et qu'il fallait continuer de se parler.

Écoutez le médecin de famille Benoît Heppell, commenter la rupture des négociations entre Québec et les omnipraticiens, jeudi, au Québec maintenant.

«On savait que ça allait un peu mal. Ce n'est pas une surprise [...] mais je peux vous dire que c'est une énorme déception, une énorme déception [...] J'avais honnêtement espoir que ça débouche sur quelque chose, mais visiblement, les gens sont restés campés sur leurs positions.»

Benoît Heppell

