Déjà la fin des négos avec les médecins de famille

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a mis fin aux négociations avec le gouvernement Legault.

La FMOQ reproche au gouvernement de rester campé sur ses positions.

Le président de la Fédération, Dr Marc-André Amyot, a déploré en entrevue à La commission le manque de volonté du gouvernement, disant avoir eu l'impression que le premier ministre François Legault voulait vraiment en venir à une entente lors de leur rencontre en personne à la fin novembre.

Écoutez le président du syndicat des médecins de famille, Marc-André Amyot, faire le point, jeudi, à La commission.