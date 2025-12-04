Déjà la fin des négos avec les médecins de famille

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a mis fin aux négociations avec le gouvernement Legault.
La FMOQ reproche au gouvernement de rester campé sur ses positions.
Le président de la Fédération, Dr Marc-André Amyot, a déploré en entrevue à La commission le manque de volonté du gouvernement, disant avoir eu l'impression que le premier ministre François Legault voulait vraiment en venir à une entente lors de leur rencontre en personne à la fin novembre.
Écoutez le président du syndicat des médecins de famille, Marc-André Amyot, faire le point, jeudi, à La commission.
«Ce qu'on sent à la table de négociation, c'est l'ombre de Christian Dubé, qui plane encore et qui souhaite ardemment que sa Loi 2 soit appliquée. Et ça, c'est une grande tristesse. Je suis déçu. C'est une grande désolation.»