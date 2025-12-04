Le personnel administratif de la Société de transport de Montréal a voté mercredi soir à 75% en faveur d'une entente de principe.

Le président du SCFP, Stéphane Lamont, a dit être satisfait de cette entente considérant le contexte actuel très difficile dans le secteur du transport public.

Le syndicat a fait plusieurs gains, notamment les clauses salariales, l’encadrement renforcé de la sous-traitance et un projet pilote pour l’horaire 4 jours de travail/32 heures semaine.

