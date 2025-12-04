 Aller au contenu
Personnel administratif de la STM: «Une grève de moins, on fait la vague»

le 4 décembre 2025 14:28

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Le personnel administratif de la Société de transport de Montréal a voté mercredi soir à 75% en faveur d'une entente de principe.

Le président du SCFP, Stéphane Lamont, a dit être satisfait de cette entente considérant le contexte actuel très difficile dans le secteur du transport public.

Le syndicat a fait plusieurs gains, notamment les clauses salariales, l’encadrement renforcé de la sous-traitance et un projet pilote pour l’horaire 4 jours de travail/32 heures semaine.

  • Montréal devance les mesures pour l'itinérance face au grand froid;
  • Des enfants ukrainiens déportés;
  • Les chats miauleraient davantage devant les hommes que devant les femmes;

