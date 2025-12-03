Les jeunes sont-ils des cobayes pour la médecine?

Le Dr René Wittmer, médecin de famille, estime que les enfants qui ont notamment un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) sont trop médicamentés.

Il n'irait toutefois pas jusqu'à dire que les enfants sous médicamentation sont devenus des «cobayes» de la médecine.

Écoutez Dr René Wittmer, médecin de famille, décortiquer le tout, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Le médecin trouve «précoccupant» que des enfants qui frôlent parfois les trois ans soient médicamentés pour amoindrir les effets du TDAH.