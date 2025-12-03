Le système d'éducation du Québec fonctionne différemment de ceux mis en place dans les autres provinces canadiennes, notamment en ce qui concerne le financement des établissements privés ou encore la sélection des élèves dans le réseau public.

Tous ces éléments font que les professeurs ont plus de difficulté à enseigner dans les établissements québécois que dans ceux du Nouveau-Brunswick ou de l'Ontario.

Écoutez le député de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois revenir sur les problèmes du système d'éducation québécois, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.