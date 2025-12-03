Un marché de 750 milliards de dollars

Les constructeurs automobiles profitent du système de divertissement de nos voitures pour collecter des données personnelles et les revendre.

«On sait déjà en ce moment où vous buvez votre café, quand vous allez au travail, à quel restaurant vous arrêtez, si vous revenez du travail», explique le chroniqueur automobile, Benoît Charette.

Après avoir collecté nos données, les compagnies automobiles les vendent à des entreprises, qui les utilisent ensuite pour «offrir» des services ou encore augmenter les primes d’assurance.

Écoutez Benoît Charette, chroniqueur automobile, auteur du livre L’annuel de l’automobile 2026 et animateur du balado Ça tient la route, donner plus de détails à ce sujet dans La commission.

Il explique que les automobiles, tout comme les avions, possèdent des boîtes noires qui collectent toutes les données des usagers de la route.