La première du film présentée à Hollywood

Henry Arnaud a assisté à la première du film Avatar 3: De Feu et de Cendres présenté à Hollywood.
Est-il meilleur que le premier et le deuxième long-métrage?
Quelles sont les nouveautés?
Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp avec Henry Arnaud, mardi, dans Le Québec maintenant.
Henry Arnaud mentionne que les effets spéciaux sont omniprésents dans le film, qui utilise d'ailleurs l'intelligence artificielle pour certaines scènes.
«On a vraiment l'impression d'être plongé dans le monde de Pandora car, évidemment, la technologie a évolué. Mais en même temps, il faut bien dire que James Cameron, il a passé 18 mois pour tourner le deux et le trois simultanément. Ensuite, tout cela a été amélioré par les technologies nouvelles.»