Des OVNIs sous l'eau?

Depuis plus de 60 ans, il y a de nombreux témoignages d'activités étranges dans les océans, particulièrement au triangle des Bermudes.
Récemment, grâce à l'application Enigma où les usagers peuvent inscrire leurs expériences inusitées et mystérieuses, le signalement d'objets sous-marins non identifiés a monté en flèche.
Comment expliquer ce phénomène?
Écoutez L'actualité du paranormal avec Christian Page, lundi, à Radio textos au micro de Marie-Eve Tremblay.
Autre sujet abordé:
- L’objet interstellaire 3I/ATLAS: un vaisseau spatial ou une simple comète?