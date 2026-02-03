 Aller au contenu
Hockey
Jérôme Landry a été témoin d’une bagarre

Hockey mineur: est-ce que le sport est devenu toxique?

Entendu dans

Radio textos

le 3 février 2026 10:43

Avec

Jérôme Landry
Jérôme Landry
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Hockey mineur: est-ce que le sport est devenu toxique?
Jérôme Landry / Cogeco Média

Jérôme Landry, animateur de Trudeau-Landry au FM93, assistait le week-end dernier à un tournoi de hockey mineur dans un cadre scolaire. Lors d’un match, il a été témoin d’une bagarre entre deux joueurs âgés entre 15 et 17 ans. 

Un des joueurs s’est mis à frapper violemment, à la tête, son adversaire qui était au sol. Par la suite, la bagarre a également éclaté dans les estrades entre les parents.

Est-ce que le sport est devenu toxique? 

Écoutez la discussion à ce sujet entre Jérôme Landry et Marie-Eve Tremblay à l’émission Radio Textos

