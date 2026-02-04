Nicolas Duvernois en a marre des nids-de-poule

Nicolas Duvernois s'attaque d'abord aux critères rigides qui freinent les familles d'accueil, avant de disséquer notre «sport national»: les nids-de-poule.
Pourquoi Montréal ressemble-t-elle à un champ de mines? Est-ce une question de climat ou de vision politique?
Écoutez la chronique affaires et société de Nicolas Duvernois, fondateur et pdg de Duvernois Esprits Créatifs, mercredi à Radio textos.
«On a atterri sur la Lune il y a 50 ans, on fait des transplantations cardiaques, mais on n'arrive pas à faire des routes qui ne s'affaissent pas.»
Autre sujet abordé:
- Une analyse de notre rapport émotif aux politiciens.