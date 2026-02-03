 Aller au contenu
Jeux de Milan
Jeux de Milan

Marianne St-Gelais prête pour le défi olympique à Milan-Cortina

le 3 février 2026 12:02

Marie-Eve Tremblay
Marianne St-Gelais
Marianne St-Gelais prête pour le défi olympique à Milan-Cortina
Marianne St-Gelais / Cogeco Média

À quelques jours du coup d’envoi des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, Marianne St-Gelais, qui agira à titre d’analyste pour les épreuves de patinage de vitesse, se prépare à faire vivre les émotions de la glace aux auditeurs.

Retraitée de la compétition depuis 2018, elle confie ressentir une certaine fébrilité en voyant les athlètes québécois s’envoler pour l’Italie, tout en savourant son nouveau rôle de l’autre côté du micro.

Écoutez l'analyste aux Jeux de Milan-Cortina en patinage de vitesse, coanimatrice à l’émission Les lève-tôt à Rythme 98,3, Marianne St-Gelais, aborder le tout, mardi, à l’émission de Marie-Eve Tremblay.

L’ancienne médaillée olympique souligne la force de l’équipe canadienne cette année, particulièrement en courte piste, où les attentes sont élevées.

