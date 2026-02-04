Projet de loi pour renforcer la laïcité

Les évêques du Québec s’inquiètent de l’avenir des activités caritatives des églises en raison du projet de loi visant à renforcer la laïcité.

Dans un mémoire qui doit être présenté en commission parlementaire et obtenu par Le Devoir, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec souligne que des activités comme les guignolées ou les comptoirs alimentaires sont menacées.

Pourquoi? Parce qu’ils jugent que la définition des pratiques religieuses dans le projet de loi est trop large.

