Le monde est à 85 secondes de sa fin selon la fameuse Horloge de l’apocalypse.

Cet outil, mis à jour de manière annuelle, a été conçu après la Seconde Guerre mondiale pour indiquer à la planète à quel point on se rapproche de la fin du monde.

Plusieurs facteurs peuvent faire avancer ou reculer le temps, comme les bouleversements géopolitiques, les menaces nucléaires ou encore le réchauffement climatique.

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, revenir sur l’histoire derrière la création de l’horloge, lundi à Radio textos.