Société
Après une simple petite blague

Une histoire d'amour enflamme le Centre Bell et les réseaux sociaux

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 février 2026 07:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Une histoire d'amour enflamme le Centre Bell et les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Une histoire digne d'un film romantique enflamme les réseaux sociaux depuis quelques jours.

Tout a commencé lors d'un match de la Victoire de Montréal au Centre Bell, où un partisan, Alexandre, a attiré l'attention de l'animatrice de foule Maude Lanteigne avec une casquette arborant le message «Here for the host».

Ce qui semblait être une simple blague devant des milliers de spectateurs s'est transformé en une véritable relation amoureuse.

Écoutez le chroniqueur médias sociaux Frédéric Labelle aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Maude Lanteigne a d'ailleurs confirmé que malgré la mise en scène entourant leurs interactions subséquentes sur les écrans géants, les sentiments, eux, sont bien réels.

