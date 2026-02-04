Documentaire «Toucher»

Le documentaire intitulé «Toucher», qui porte sur la sexualité des personnes handicapées, est diffusé mercredi soir la chaîne AMI-télé.

La série met de l’avant la réalité de six adultes handicapés qui tentent de combler leurs désirs malgré leur état.

Pourquoi la sexualité des personnes handicapées est tabou? Comment aborder ce sujet avec notre enfant? Le documentaire vient répondre à plusieurs de ces questionnements.

Écoutez Geneviève, mère d’Alex, un jeune adulte handicapé qui a recours à une travailleuse du sexe, et Vanessa Boisset, réalisatrice du documentaire, au micro de Patrick Lagacé.