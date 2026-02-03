 Aller au contenu
Société
L'impact sur l'entourage

La souffrance silencieuse des proches de personnes dépendantes

par 98.5

0:00
11:03

Entendu dans

Radio textos

le 3 février 2026 11:00

Avec

Marie-Eve Tremblay
La souffrance silencieuse des proches de personnes dépendantes / Viacheslav Yakobchuk / Adobe Stock

Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe met cette année en lumière un aspect souvent négligé de la dépendance: l'impact sur l'entourage.

Écoutez l'ambassadeur de la fondation, Jean-Marie Lapointe, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il souligne qu'une seule personne dépendante affecte directement entre huit et dix proches, qui s'isolent fréquemment par honte ou par sentiment d'impuissance.

Pour briser cet isolement, la Maison Jean Lapointe propose le programme Programme d'aide à la famille et à l'entourage (PAFE), qui offre désormais des séances de soutien en ligne.

Ce virage numérique permet à des gens de partout de partager leur réalité et de réaliser qu'ils ne sont pas seuls face à la dysfonction familiale.

Jean-Marie Lapointe, qui a lui-même vécu cette situation avec ses parents, insiste sur l'importance de mettre des mots sur cette souffrance pour entamer une guérison.

