L’importance de l'éducation et de la lecture

Marie-Eve Tremblay reçoit Biz pour un entretien profond et chaleureux, explorant ses préoccupations de parent face à l'éducation des garçons et des filles dans une société aux repères parfois flous.

Biz insiste sur l'importance de reconnaître les différences naturelles tout en valorisant la lecture sous toutes ses formes pour contrer le désintérêt des jeunes.

Il partage également sa vision du rôle d'artiste, prônant le recul historique et l'analyse plutôt que la réaction immédiate.

Enfin, il livre un témoignage touchant sur ses amitiés masculines et la solidarité nécessaire pour traverser les épreuves de la vie, comme la dépression.

Écoutez Sébastien «Biz» Fréchette, écrivain et rappeur, en grande entrevue du jeudi avec Marie-Eve Tremblay.