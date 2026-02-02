Pour rembourser ses dettes

Pour éponger ses dettes, Marc-André a fait un choix radical: vivre dans sa voiture pendant un an et demi.

Entre les nuits glaciales de l’hiver québécois et la chaleur étouffante des canicules, il raconte comment il a transformé son véhicule en refuge tout en enchaînant les contrats de livraison pour Uber Eats.

Maintenant relogé, il lève le voile sur la réalité précaire de ceux qui dorment dans les stationnements et dénonce un système de livraison «inadmissible» qui appauvrit ses travailleurs.

Un récit fascinant sur la survie et la quête de liberté.

