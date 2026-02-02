Alors que la question de l'immigration est sur toutes les lèvres avec la fin du Programme de l'expérience québécoise (PEQ), plusieurs candidats en immigration se retrouvent dans l'incertitude.

Un reportage diffusé à Radio-Canada en fin de semaine, concernant une diplômée de maîtrise originaire du Mexique, aborde d'ailleurs le tout.

Celle qui a étudié en ergonomie de l'Université Laval aurait échoué le test écrit de français par un point, ce qui a ainsi révoqué son statut de résidente temporaire et celui de son mari.

Ils n'ont donc plus le droit de travailler en sol québécois depuis ce moment.

Écoutez la réaction du chroniqueur Stéphane Gendron, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Le chroniqueur revient sur la rigidité du système d’immigration québécois, de même que sur l’absence de pouvoir discrétionnaire du ministre Jean-François Roberge.

