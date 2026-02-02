 Aller au contenu
Politique provinciale
Fin du Programme de l'expérience québécoise (PEQ)

Immigration: une diplômée expulsée pour avoir échoué à un test de français

par 98.5

0:00
16:53

Entendu dans

Radio textos

le 2 février 2026 10:36

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Immigration: une diplômée expulsée pour avoir échoué à un test de français
Stéphane Gendron / Cogeco Média

Alors que la question de l'immigration est sur toutes les lèvres avec la fin du Programme de l'expérience québécoise (PEQ), plusieurs candidats en immigration se retrouvent dans l'incertitude.

Un reportage diffusé à Radio-Canada en fin de semaine, concernant une diplômée de maîtrise originaire du Mexique, aborde d'ailleurs le tout.

Celle qui a étudié en ergonomie de l'Université Laval aurait échoué le test écrit de français par un point, ce qui a ainsi révoqué son statut de résidente temporaire et celui de son mari.

Ils n'ont donc plus le droit de travailler en sol québécois depuis ce moment.

Écoutez la réaction du chroniqueur Stéphane Gendron, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Le chroniqueur revient sur la rigidité du système d’immigration québécois, de même que sur l’absence de pouvoir discrétionnaire du ministre Jean-François Roberge. 

Autres sujets traités:

  • Le parallèle entre l'itinérance et la crise des prêts à haut risque aux États-Unis;
  • L’arrivée potentielle du porc génétiquement modifié au Canada;
  • Les débats sur la viande dans les institutions publiques comme l'école Polytechnique de Montréal.

Vous aimerez aussi

La CAQ et le Parti québécois accusés de voler les idées des conservateurs
Lagacé le matin
La CAQ et le Parti québécois accusés de voler les idées des conservateurs
0:00
3:52
Fini l'hébergement des 6 à 12 ans en centre jeunesse
La commission
Fini l'hébergement des 6 à 12 ans en centre jeunesse
0:00
9:32

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
À 85 secondes de minuit: le monde est plus proche que jamais de sa fin
Rattrapage
Horloge de l'apocalypse
À 85 secondes de minuit: le monde est plus proche que jamais de sa fin
Vivre dans son auto: témoignage choc sur une pratique de plus en plus fréquente
Rattrapage
Pour rembourser ses dettes
Vivre dans son auto: témoignage choc sur une pratique de plus en plus fréquente
Des fabricants automobiles accusés de collusion sur leurs prix
Rattrapage
Action collective de 50 millions $
Des fabricants automobiles accusés de collusion sur leurs prix
«Quand tu fais la cocaïne, t'es toujours dans le mensonge» -Jerry Blackburn
Rattrapage
Le Boys Club
«Quand tu fais la cocaïne, t'es toujours dans le mensonge» -Jerry Blackburn
Retrouver l'étincelle: les secrets de Sylvie Lavallée sur le désir
Rattrapage
Sortie du film «Folichonneries»
Retrouver l'étincelle: les secrets de Sylvie Lavallée sur le désir
Biz: la quête de sens d'un père et d'un créateur
Rattrapage
L’importance de l'éducation et de la lecture
Biz: la quête de sens d'un père et d'un créateur
«Toucher»: briser les tabous sur la sexualité et le handicap
Rattrapage
L’assistance sexuelle: un service essentiel?
«Toucher»: briser les tabous sur la sexualité et le handicap
Proches aidants: une victoire historique et des millions pour l’autonomie
Rattrapage
Le combat gagnant de Geneviève Coutu
Proches aidants: une victoire historique et des millions pour l’autonomie
«P'tit crisse»: François Enault refuse de s’excuser après ses propos injurieux
Rattrapage
Manque de civisme
«P'tit crisse»: François Enault refuse de s’excuser après ses propos injurieux
Parents «fantômes»: quand l'absence de cadre dérange le public
Rattrapage
Enfants insupportables ou adultes intolérants?
Parents «fantômes»: quand l'absence de cadre dérange le public
Taxer les ultrariches: le plaidoyer de la milliardaire Claire Trottier
Rattrapage
Réduire les écarts de richesse
Taxer les ultrariches: le plaidoyer de la milliardaire Claire Trottier
De la médecine familiale à militaire: «Je voulais retrouver le plaisir médical»
Rattrapage
Elle a quitté 1600 patients
De la médecine familiale à militaire: «Je voulais retrouver le plaisir médical»
La viande rouge bannie de Polytechnique: une décision qui fait réagir
Rattrapage
Afin de réduire son empreinte carbone
La viande rouge bannie de Polytechnique: une décision qui fait réagir
«Mi-temps»: déconstruire les tabous pour les femmes
Rattrapage
Nouvelle série documentaire
«Mi-temps»: déconstruire les tabous pour les femmes