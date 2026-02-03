Après 15 ans derrière les barreaux, Kevin (non fictif) a entamé un chemin vers la guérison.
Condamné à la prison à vie pour un meurtre au deuxième degré commis au début des années 2000, il raconte comment sa vie a basculé lors d'un déménagement qui a tragiquement mal tourné.
Mais au-delà du crime, c'est son voyage vers la justice réparatrice qui frappe l'imaginaire.
Accompagné de David Bérubé, de la Corporation Jean-Paul Morin, Kevin relate avec une humilité désarmante sa rencontre finale avec la fille de l'homme à qui il a enlevé la vie.
Un moment de vérité qui a permis de «boucler la boucle» et de transformer la haine en un message d'espoir et de prévention qu'il partage aujourd'hui lors de conférences à travers le Québec.
«Pardonner ne veut pas dire oublier ou excuser les gestes commis, mais ça m’a permis de cheminer.»