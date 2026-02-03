 Aller au contenu
Justice et faits divers
Justice réparatrice

Meurtre et pardon: quand un détenu rencontre la fille de sa victime

par 98.5

0:00
24:41

Entendu dans

Radio textos

le 3 février 2026 11:44

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Meurtre et pardon: quand un détenu rencontre la fille de sa victime
La justice réparatrice, soutenue par des organismes comme le Centre de justice réparatrice de Montréal, vise la responsabilisation et la guérison des détenus. / rawpixel.com/ Adobe Stock

Après 15 ans derrière les barreaux, Kevin (non fictif) a entamé un chemin vers la guérison.

Condamné à la prison à vie pour un meurtre au deuxième degré commis au début des années 2000, il raconte comment sa vie a basculé lors d'un déménagement qui a tragiquement mal tourné. 

Mais au-delà du crime, c'est son voyage vers la justice réparatrice qui frappe l'imaginaire.

Accompagné de David Bérubé, de la Corporation Jean-Paul Morin, Kevin relate avec une humilité désarmante sa rencontre finale avec la fille de l'homme à qui il a enlevé la vie.

Un moment de vérité qui a permis de «boucler la boucle» et de transformer la haine en un message d'espoir et de prévention qu'il partage aujourd'hui lors de conférences à travers le Québec. 

Écoutez «Kevin», ex-détenu qui a participé à la justice réparatrice, et David Bérubé, président de la Corporation Jean-Paul Morin, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«Pardonner ne veut pas dire oublier ou excuser les gestes commis, mais ça m’a permis de cheminer.»

Kevin

Vous aimerez aussi

Un autre féminicide? «Plusieurs éléments pointent vers ce genre d'histoire»
Le Québec maintenant
Un autre féminicide? «Plusieurs éléments pointent vers ce genre d'histoire»
0:00
3:28
Conflit ouvert à Montréal: Arab Power défie le clan Rizzuto
Lagacé le matin
Conflit ouvert à Montréal: Arab Power défie le clan Rizzuto
0:00
5:03

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Marianne St-Gelais prête pour le défi olympique à Milan-Cortina
Rattrapage
Jeux de Milan
Marianne St-Gelais prête pour le défi olympique à Milan-Cortina
La souffrance silencieuse des proches de personnes dépendantes
Rattrapage
L'impact sur l'entourage
La souffrance silencieuse des proches de personnes dépendantes
Hockey mineur: est-ce que le sport est devenu toxique?
Rattrapage
Jérôme Landry a été témoin d’une bagarre
Hockey mineur: est-ce que le sport est devenu toxique?
À 85 secondes de minuit: le monde est plus proche que jamais de sa fin
Rattrapage
Horloge de l'apocalypse
À 85 secondes de minuit: le monde est plus proche que jamais de sa fin
Vivre dans son auto: témoignage choc sur une pratique de plus en plus fréquente
Rattrapage
Pour rembourser ses dettes
Vivre dans son auto: témoignage choc sur une pratique de plus en plus fréquente
Des fabricants automobiles accusés de collusion sur leurs prix
Rattrapage
Action collective de 50 millions $
Des fabricants automobiles accusés de collusion sur leurs prix
Immigration: une diplômée expulsée pour avoir échoué à un test de français
Rattrapage
Fin du Programme de l'expérience québécoise (PEQ)
Immigration: une diplômée expulsée pour avoir échoué à un test de français
«Quand tu fais la cocaïne, t'es toujours dans le mensonge» -Jerry Blackburn
Rattrapage
Le Boys Club
«Quand tu fais la cocaïne, t'es toujours dans le mensonge» -Jerry Blackburn
Retrouver l'étincelle: les secrets de Sylvie Lavallée sur le désir
Rattrapage
Sortie du film «Folichonneries»
Retrouver l'étincelle: les secrets de Sylvie Lavallée sur le désir
Biz: la quête de sens d'un père et d'un créateur
Rattrapage
L’importance de l'éducation et de la lecture
Biz: la quête de sens d'un père et d'un créateur
«Toucher»: briser les tabous sur la sexualité et le handicap
Rattrapage
L’assistance sexuelle: un service essentiel?
«Toucher»: briser les tabous sur la sexualité et le handicap
Proches aidants: une victoire historique et des millions pour l’autonomie
Rattrapage
Le combat gagnant de Geneviève Coutu
Proches aidants: une victoire historique et des millions pour l’autonomie
«P'tit crisse»: François Enault refuse de s’excuser après ses propos injurieux
Rattrapage
Manque de civisme
«P'tit crisse»: François Enault refuse de s’excuser après ses propos injurieux
Parents «fantômes»: quand l'absence de cadre dérange le public
Rattrapage
Enfants insupportables ou adultes intolérants?
Parents «fantômes»: quand l'absence de cadre dérange le public