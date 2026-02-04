 Aller au contenu
Société
Après son passage en ondes avant les Fêtes

Recherche d'une famille d’accueil: un piano et de l'espoir pour le jeune Patrick

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 4 février 2026 11:02

Avec

Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Recherche d'une famille d'accueil: un piano et de l'espoir pour le jeune Patrick
Valérie Lebeuf / Cogeco Média

L'histoire de Patrick, ce garçon de 10 ans pris en charge par la DPJ qui rêve d'une famille d'accueil, continue de bouleverser les auditeurs.

Après son passage en ondes avant les Fêtes, la générosité du public a permis de réaliser certains de ses souhaits, notamment l'obtention d'un piano électronique.

Le jeune garçon, qui a appris à jouer de la musique classique par lui-même, a d'ailleurs offert une courte performance touchante pour remercier ceux qui l'ont gâté.

Malgré cet élan de générosité, Patrick attend toujours de trouver un milieu de vie stable.

Écoutez la journaliste Valérie Lebeuf et la présidente de la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec, Mélanie Gagnon, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

On souligne que la lourdeur du système et des critères de sélection rigoureux, comme l'absence de dossier criminel ou de faillite, restreignent considérablement le bassin de parents potentiels.

