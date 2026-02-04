À l'occasion de leur rafale de nouvelles, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent la saga judiciaire qui se poursuit entre Geneviève Hinse et Marwah Rizqy.

Après les révélations de Radio-Canada concernant les arguments de Mme Rizqy en cour, Mme Hinse contre-attaque en niant catégoriquement avoir voulu contourner les règles de l'Assemblée nationale pour forcer le personnel à effectuer du travail partisan.

On souligne la difficulté de prouver de telles allégations, basées sur des conversations privées, tout en remettant en question la nécessité absolue que certains travaux soient effectués par des employés du parti plutôt que par du personnel de l'Assemblée nationale.

