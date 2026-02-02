Action collective de 50 millions $

Si vous avez acheté un véhicule neuf entre 1998 et 2017, vous pourriez prendre part à une action collective et amasser au moins quelques dizaines de dollars.

Une entente de 50 millions de dollars a été conclue auprès de plusieurs fabricants de pièces automobiles accusés de s’être entendus sur leurs prix.

Mais attention, ce ne sont pas tous les modèles qui sont concernés par la procédure.

Écoutez Marc-André Sabourin, chef du bureau Affaires et économie du magazine L’actualité, créateur de la section Dollars et cents, revenir sur le sujet, lundi, à l’émission de Marie-Eve Tremblay.