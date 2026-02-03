Les boomers laisseront 90 000 milliards

Les boomers américains laisseront en héritage 90 000 milliards de dollars à leurs enfants, révèle un récent article du Courrier international. Ce phénomène son héritage de son vivant a-t-il aussi atteint le Québec?

Écoutez Me Justine Elsliger, Notaire et conseillère juridique, se pencher sur la question, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.