Les boomers laisseront 90 000 milliards

Les boomers américains laisseront en héritage 90 000 milliards de dollars à leurs enfants, révèle un récent article du Courrier international. Ce phénomène son héritage de son vivant a-t-il aussi atteint le Québec?
Écoutez Me Justine Elsliger, Notaire et conseillère juridique, se pencher sur la question, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C'est un phénomène qui est de plus en plus courant. On n'a jamais vu autant de dons des parents, que ce soit monétaire ou encore de maisons libres d'hypothèques. Parfois, ils vont même donner des rangs sur leur propriété, permettant ainsi de libérer des sous pour une mise de fonds, une première acquisition pour leurs enfants. C'est près de 20% des transactions actuellement hypothécaires qui passent par le phénomène de donation d'un parent.»