Société
Sortie du film «Folichonneries»

Retrouver l'étincelle: les secrets de Sylvie Lavallée sur le désir

le 30 janvier 2026 11:11

Sylvie Lavallée
Marie-Eve Tremblay
Sylvie Lavallée / Cogeco Média

Dans le contexte de la sortie du film québécois Folichonneries, on plonge au cœur de l'intimité pour décoder la fameuse panne de désir. 

Sylvie Lavallée explique avec bienveillance pourquoi le stress et la routine sont les pires ennemis de l’érotisme.

Découvrez comment faire une «mise à jour» de votre relation en remettant vos «lunettes roses» pour porter un nouveau regard sur l'être aimé.

Un segment rempli de douceur et de solutions concrètes pour reconnecter profondément.

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, donner ses conseils, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«Pour désirer, idéalement, il faut avoir la tête vide. [...] J'ai pas d'angoisse, j'ai pas de stress, j'ai pas de préoccupations, j'ai pas trop de charge mentale.»

Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute

