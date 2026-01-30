Dans ce segment percutant du Boys Club, Marie-Ève Tremblay reçoit l’entrepreneur Jerry Blackburn, qui livre un témoignage d’une rare honnêteté sur sa dépendance passée à la cocaïne.

Il raconte les excès, les batailles et le moment de bascule qui l'a mené vers la sobriété il y a neuf ans.

Les collaborateurs Hugo Meunier et Jonathan Roberge enrichissent la discussion, ce dernier partageant son expérience personnelle d'avoir grandi avec un père dépendant.

Un échange poignant sur les ravages de la drogue, le courage de se rétablir et l'importance de briser le silence pour sensibiliser les nouvelles générations.

Écoutez le Boys Club avec Jerry Blackburn, Jonathan Roberge et Hugo Meunier, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.