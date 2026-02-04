 Aller au contenu
Économie
Une période de turbulence sans précédent

La restauration en pleine crise: qui a encore les moyens d'y aller?

par 98.5

0:00
14:30

Entendu dans

Radio textos

le 4 février 2026 12:15

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
La restauration en pleine crise: qui a encore les moyens d'y aller?
La restauration en pleine crise: qui a encore les moyens d'y aller? / JoseBaard / Adobe Stock

Le secteur de la restauration au Québec traverse une période de turbulence sans précédent, marquée par une vague de fermetures d'établissements de renom.

L'inflation galopante, tant pour les restaurateurs que pour les clients, ainsi que les changements législatifs fédéraux et provinciaux, créent une tempête parfaite qui menace la survie de nombreuses institutions culinaires.

Face à l'explosion du coût des matières premières, comme le filet mignon de boeuf, et les nouvelles exigences gouvernementales, les marges de profit fondent.

Écoutez la fondatrice et présidente des restaurants Les enfants terribles, Francine Brûlé, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Elle témoigne des marges réduites, des dettes post-pandémie, et des difficultés à maintenir la rentabilité malgré une clientèle fidèle.

Francine souligne aussi que les prix élevés de l’alcool et des repas découragent aussi les familles.

