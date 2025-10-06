Moins d'attente

La nouvelle obligation de médiation aux petites créances va permettre de réduire considérablement les délais judiciaires, de plusieurs années à quelques mois, à Montréal.
Cette mesure a déjà porté ses fruits à Laval et Longueuil.
«Là-bas, au lieu d'être deux ans et demi, presque trois ans d'attente, on est à quatre, cinq ou six mois d'attente. On voit que c'est beaucoup plus raisonnable.»
Autre sujet abordé:
- Vos achats du Dollarama livrés par Uber Eats, Skip et DoorDash: les plateformes étendent leurs services à d’autres types de commerces.
Le chiffre du jour
- 105 millions de $: une quinzaine d'entreprises poursuivent Ottawa dans le dossier des travailleurs étrangers temporaires.