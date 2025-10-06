Moins d'attente

La nouvelle obligation de médiation aux petites créances va permettre de réduire considérablement les délais judiciaires, de plusieurs années à quelques mois, à Montréal.

Cette mesure a déjà porté ses fruits à Laval et Longueuil.

