Quand Guy A. Lepage a frappé un «mur»

Guy A. Lepage revient sur l'influence déterminante du réalisateur et auteur Louis Saia sur le parcours de Rock et Belles Oreilles (RBO).

L'animateur raconte comment Saia, avec sa franchise légendaire, a appris au groupe que le seul véritable juge en humour est le public, et non l'artiste lui-même.

De la mise en scène de leurs premiers spectacles à l'héritage de classiques comme Les Voisins ou Les Boys, Lepage souligne l'importance d'un créateur qui préférait l'ombre à la lumière, mais dont la vision a façonné l'humour québécois moderne.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, avec l'humoriste et animateur Guy A. Lepage, mercredi à Lagacé le matin.