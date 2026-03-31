Départ du PDG d'Air Canada

Le PDG d'Air Canada a annoncé lundi qu’il prendrait sa retraite à la fin du mois de septembre.

Le gestionnaire controversé bénéficiera d’une rente plus que confortable de 760 000 dollars par an jusqu’à la fin de sa vie.

Son départ a aussi fait réagir le milliardaire Elon Musk, qui s’est insurgé sur son réseau social X qu’un dirigeant d’une entreprise aussi importante puisse être mis de côté en raison de sa méconnaissance de la langue française.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier analyser le tout, mardi, à l’émission Lagacé le matin.

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