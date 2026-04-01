Départ d'un bâtisseur de l'humour québécois

La culture québécoise perd l'un de ses plus grands créateurs avec le décès de Louis Saia, à l'âge de 75 ans.

Réalisateur et scénariste prolifique, il est l'homme derrière des piliers de notre imaginaire collectif tels que Broue, Les Voisins, La Petite Vie (à ses débuts) et la saga Les Boys.

Invités au micro de Patrick Lagacé, ses amis de longue date Marc Messier et Claude Meunier ont salué la mémoire d'un homme timide, fuyant les projecteurs, mais dont la «symbiose» créative et le sens de la dramaturgie ont marqué à jamais la comédie au Québec.

Écoutez leur témoignage, mercredi à Lagacé le matin.