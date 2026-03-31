L'automobiliste qui a insulté une policière

Le SPVM a confirmé lundi l'authenticité d'une vidéo montrant un citoyen, Mohamed Bekkali, insulter copieusement une policière lors d'une interception sur l'autoroute Décarie en juin dernier.
Écoutez l'animateur Patrick Lagacé commenter cette vidéo virale et les possibles conséquences pour l'auteur, un jeune homme de 24 ans d'Anjou, mardi, dans son tour d'horizon.
«S'il recommence, ça se peut qu'il tombe sur des policiers qui ont plus d'expérience et qui savent comment faire face à ça. Je ne dis pas qu'il va se faire sortir de la voiture cul par-dessus tête, mais ça peut ne pas être le fun quand t'es ciblé comme ça. Et je pense que Mohamed Bekkali est désormais un homme ciblé.»
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