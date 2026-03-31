L'automobiliste qui a insulté une policière

Le SPVM a confirmé lundi l'authenticité d'une vidéo montrant un citoyen, Mohamed Bekkali, insulter copieusement une policière lors d'une interception sur l'autoroute Décarie en juin dernier.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé commenter cette vidéo virale et les possibles conséquences pour l'auteur, un jeune homme de 24 ans d'Anjou, mardi, dans son tour d'horizon.