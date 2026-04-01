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Documentaire: «La face cachée du soleil»

«Un bronzage sain, c'est comme une cigarette sécuritaire: ça n'existe pas»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 avril 2026 09:42

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Un bronzage sain, c'est comme une cigarette sécuritaire: ça n'existe pas»
Le cancer de la peau est l'un des plus répandus au Québec. / jivimages/Adobe Stock

L’ex-cheffe d’antenne Sophie Thibault présente le documentaire La face cachée du soleil, qui démontre les dangers insoupçonnés d’un cancer souvent sous-estimé et en forte croissance au pays.

Sophie Thibault a elle-même composé avec un cancer de la peau. Ses recherches sur le sujet lui ont fait réaliser non seulement les dangers de cette maladie, mais aussi le laxisme d'une large part de la population et des autorités face à cet enjeu de santé publique.

Écoutez l'ex-cheffe d'antenne Sophie Thibault présenter le documentaire La face cachée du soleil, au micro de Patrick Lagacé.

«Un bronzage sain, c'est comme une cigarette sécuritaire: ça n'existe pas.»

Extrait d'un spécialiste participant au documentaire

«Quand j'ai fait mes recherches pour trouver des statistiques, j'ai découvert qu'au Québec, on était à la remorque de tout le monde: on n'avait pas les bons chiffres. On m'expliquait, lors du tournage en septembre dernier, que la situation s'améliore un peu, mais que nous avons tout de même un retard d'environ deux ans. Pour moi, c'est révélateur d'à quel point le cancer de la peau n'est pas pris au sérieux, particulièrement au Québec.»

Sophie Thibault

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