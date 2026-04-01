L’ex-cheffe d’antenne Sophie Thibault présente le documentaire La face cachée du soleil, qui démontre les dangers insoupçonnés d’un cancer souvent sous-estimé et en forte croissance au pays.

Sophie Thibault a elle-même composé avec un cancer de la peau. Ses recherches sur le sujet lui ont fait réaliser non seulement les dangers de cette maladie, mais aussi le laxisme d'une large part de la population et des autorités face à cet enjeu de santé publique.

Écoutez l'ex-cheffe d'antenne Sophie Thibault présenter le documentaire La face cachée du soleil, au micro de Patrick Lagacé.