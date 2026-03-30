500 000 Québécois clients chez Wealthsimple

La banque virtuelle Wealthsimple, qui compte près de 3 millions de clients, pourrait bien devenir un joueur important et compétitionner avec les grandes banques canadiennes au cours des prochaines années.
Près de 500 000 Québécois possèdent un compte dans cette institution fondée en 2014.
Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond discuter de la popularité des banques virtuelles, lundi, à La commission.
«Le système bancaire au Canada, c'est un oligopole où il y a six grandes banques. Six joueurs qui, historiquement, se sont partagé à peu près 93 % du marché. Ça fait plus d'un siècle qu'il n'y a pas un joueur qui est arrivé de façon importante pour perturber ça. Puis là, soudainement Wealthsimple a pris essentiellement dix ans pour amasser son premier 50 milliards d'actifs sous gestion et ils l'ont doublé en un an. Je vois ça d'un bon oeil dans la mesure où, quand t'as six joueurs qui ne sont pas perturbés, ils n'ont aucun incitatif à être bons.»