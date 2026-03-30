500 000 Québécois clients chez Wealthsimple

La banque virtuelle Wealthsimple, qui compte près de 3 millions de clients, pourrait bien devenir un joueur important et compétitionner avec les grandes banques canadiennes au cours des prochaines années.

Près de 500 000 Québécois possèdent un compte dans cette institution fondée en 2014.

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond discuter de la popularité des banques virtuelles, lundi, à La commission.