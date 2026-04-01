Poilievre veut l'annulation du projet de TGV

Le chef conservateur Pierre Poilievre exige l'annulation pure et simple du projet de train à grande fréquence (TGF) — transformé en projet de train à grande vitesse (TGV) — reliant Québec et Toronto.

Le chef de l'opposition à Ottawa dénonce un « gâchis » de 90 milliards de dollars et s'inquiète des expropriations de terres agricoles nécessaires à sa réalisation, rappelant au passage le traumatisme historique de Mirabel.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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