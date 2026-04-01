Poilievre veut l'annulation du projet de TGV

Le chef conservateur Pierre Poilievre exige l'annulation pure et simple du projet de train à grande fréquence (TGF) — transformé en projet de train à grande vitesse (TGV) — reliant Québec et Toronto.
Le chef de l'opposition à Ottawa dénonce un « gâchis » de 90 milliards de dollars et s'inquiète des expropriations de terres agricoles nécessaires à sa réalisation, rappelant au passage le traumatisme historique de Mirabel.
Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets abordés
- Comparaison internationale: le Canada est le seul pays du G7 à ne pas posséder de système de train à grande vitesse opérationnel;
- Conditions du Bloc québécois: le parti soutient le principe du TGV, mais exige des évaluations environnementales sérieuses et une transparence totale sur les coûts.