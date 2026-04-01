Accès à la propriété

Bien que l'abordabilité immobilière s'améliore au Canada pour un huitième trimestre consécutif, la région de Montréal continue de voir sa situation se détériorer avec une maison moyenne frôlant les 807 000 $.
Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi, à Lagacé le matin.
«À Montréal, si on veut acheter la maison moyenne qui est rendue à 807 000 $, il faut que le ménage médian mette 54 % de ses revenus bruts sur l'hypothèque, les taxes et les frais fixes.»
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