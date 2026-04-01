Le dossier de l'immigration est encore au cœur de l'actualité, mercredi matin, alors que des chiffres, que la ministre Christine Fréchette refusait de divulguer, ont été publiés dans La Presse.

On apprend que 125 000 résidents temporaires pourraient devenir des résidents permanents, en vertu de son plan pour régulariser les travailleurs et étudiants étrangers issus du Programme de l’expérience québécoise (PEQ).

Écoutez Luc Ferrandez analyser la stratégie de communication de l'aspirante première ministre Christine Fréchette, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.