Déficit de plusieurs milliards de dollars

Le courrier à domicile ne sera plus possible chez Postes Canada, a annoncé la société d'État.

Cette dernière explique ne plus vouloir être un «fardeau» pour les contribuables canadiens, en période de déficit, alors que le syndicat, lui, s'inquiète du fait de ne pas avoir été informé de ces changements.

Écoutez les nouvelles en rafale des animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, mardi, à La commission.

Autres sujets abordés