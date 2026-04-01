Emilise Lessard-Therrien victime de fraude

L'ancienne députée et chroniqueuse Emilise Lessard-Therrien a partagé au micro de Patrick Lagacé une mésaventure qui donne froid dans le dos.

Alors qu'elle tentait d'acquérir de l'équipement en Chine pour son entreprise de bâtonnets glacés à l'eau de bouleau, des fraudeurs ont intercepté ses échanges courriels pendant des semaines.

Sans qu'elle ne s'en aperçoive, les malfaiteurs ont modifié les informations bancaires et les montants à l'intérieur même de ses messages.

Résultat: une perte de 7500 $ et un sentiment de confiance brisé envers les outils numériques.

Écoutez le témoignage Emilise Lessard-Therrien, ancienne députée de Québec Solidaire, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé.