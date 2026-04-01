Rozon condamné au civil pour agression sexuelle

La Cour supérieure du Québec a rendu un jugement dévastateur pour Gilbert Rozon mardi.

Huit des neuf plaignantes, surnommées les «courageuses», ont obtenu gain de cause dans leur poursuite au civil pour agressions sexuelles.

La juge Chantal Tremblay a condamné l'ex-magnat de l'humour à verser un total de 880 000 $ en dommages et intérêts.

Écoutez l'une des plaignantes, Annick Charette, ainsi que son avocat, Me Bruce Johnston, commenter le verdict mercredi à Lagacé le matin.